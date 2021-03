Inzaghi, il padre: “Simone al Napoli? Non si può rifiutare il club azzurro”

Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Filippo Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Simone al Napoli? Non penso si potrebbe dire di no ad una squadra come quella azzurra. È vero che ha avuto alcune difficoltà quest’anno, ma è un top club con grandi calciatori. Se non rinnova con la Lazio? Napoli è una bella città con una grande squadra, dico solo questo. Dal canto mio, io sono molto legato alla città di Napoli, ero responsabile di una casa di abbigliamento ed in città avevo due rappresentanti”.