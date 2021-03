Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1Station Radio:

“Questo sarà un campionato combattuto fino alla fine. Oggi danno tutti per morta la Juventus, ma io ho visto la gara di ieri: i bianconeri hanno tirato 20 volte in porta non riuscendo a segnare, mentre il Benevento 1 tiro, 1 gol. Il Napoli, ad oggi, è ancora una grossa squadra grazie all’identità che ha dato Sarri. Le partite con Milan e Roma hanno dimostrato che la squadra è ancora ad impronta Sarriana. Il Dna lo cambiano gli allenatori con le idee e la mentalità.

All’Olimpico ho visto un bel Napoli, che che palleggiava e giocava molto bene. Sono stati acquistati calciatori molto onerosi che ad oggi non hanno ancora reso tanto. Uno su tutti Victor Osimhen. Lo vidi giocare in Champions quando il Napoli lo ha acquistato, e vi posso dire che in spazi aperti è un giocatore fortissimo, ma meno negli spazi stretti. Ciò che ha Mertens, ad esempio. Il tweet di ADL? Bisogna vedere se Gattuso vorrà riavvicinarsi alla società.

Prossimo allenatore del Napoli? Ormai è di moda parlare di Italiano e di Juric. De Zerbi improvvisamente è diventato fenomeno. Roberto è sicuramente un buon allenatore, ma non eccelle in fase difensiva. Italiano, identità profonda alla squadra ma bisogna vederlo su un campo ove sono presenti delle tensioni.

Il Secondo gol del Napoli di ieri è di forte matrice Sarriana. Io se dovessi fare una valutazione sul futuro del Napoli, partirei proprio dall’allenatore, è sicuramente la scelta più difficile. Non avrei mai fatto andar via Sarri, gli avrei fatto un contratto in bianco. Il ritorno di Sarri a Napoli? Per me non più del 40%”.