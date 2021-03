D’Amore, Dir. Asl Napoli 2: “All’epoca del match contro la Juve ci definirono furbetti, ora ci danno ragione”

Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo soffermandosi sul rinvio del match Juve-Napoli: “Penso che bloccare gli azzurri fu una scelta giusta. Non si possono anteporre gli interessi del mondo del calcio a quelli della salute. All’epoca ci avevano definito furbetti, ma ora ci stanno dando ragione tutte le Asl”.

“Al Nord hanno più vaccini. Da noi la situazione è critica. O abbiamo ritardi o diminuzioni nelle spedizioni o saltano le spedizioni. Abbiamo visto che ci sono situazioni allarmante, con i navigli pieni a Milano, ma io forse ho sentito un telegiornale che lo raccontava per soli tre minuti. Le file fuori gli ospedali di Milano non sono state raccontate. Mi chiedo: se fosse accaduto a Napoli cosa sarebbe accaduto? I medi a volte non raccontano quello che avviene”.