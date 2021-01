Venerato: “Milik? Al momento è rimasta solo una squadra interessata, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata alla cessione di Arek Milik. Queste le sue parole: “La cessione del polacco è ancora una questione piuttosto spinosa in casa Napoli. La Juventus, al momento, pare essersi completamente defilata e con lei anche l’Atletico Madrid che pare essere ad un passo da Dembele. L’unica squadra disposta al momento ad acquistare il cartellino dell’ex attaccante dell’Ajax pare essere il Marsiglia. La richiesta degli azzurri però di 15 milioni di euro è ancora troppo distante dall’offerta dei francesi, per cui l’accordo al momento pare essere lontano ma i due club si aggiorneranno nelle prossime settimane“.