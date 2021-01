Domani, alle ore 17.45, andrà in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli ed Empoli. La società partenopea, per omaggiare il match, ha deciso di pubblicare sui propri social il video dell’ultima partita giocata in casa contro i toscani.

Era il 2 novembre 2018 e la partita finì 5-1, con una grandissima tripletta di Dries Mertens.