Ag. Insigne: “Critiche a Lorenzo? Sta giocando benissimo e sognava quella punizione”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell’attuale periodo di forma del capitano del Napoli. Queste le sue parole: “Lorenzo sognava quella punizione contro la Roma. Conosce la rivalità che c’è tra le tifoserie ma ci teneva tantissimo a timbrare il cartellino per ricordare Diego Armando Maradona. E’ cresciuto guardando i filmati del “pibe de oro”, è la sua fonte di ispirazione da sempre e non poteva sognare un omaggio migliore in una partita così importante.

Critihce? Non me le spiego! Lorenzo come Lozano ha dovuto adattarsi parecchio a correre su tutta la fascia, coprendo anche in fase difensiva diverse volte nel corso della partita. Ci può stare che qualche volta arrivi un po’ scarico sotto porta. Turnover? Insigne vorrebbe giocare tutte le partite, Gattuso lo sa e solo poche volte riesce a lasciarlo in panchina“.