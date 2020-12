Corriere della Sera – L’infermiera di Maradona: “Diego non guardava neanche la tv dopo la caduta”

Continuano le accuse verso l’infermiera di Diego Armando Maradona, come riporta il Corriere della Sera nella sua edizione odierna.

Infatti il medico argentino Luque starebbe ancora una volta incolpando l’infermiera di Diego, le quali parole però non si sono fatte attendere: “Maradona è stato assistito per le sue dipendenze ma il suo cuore che marciava a 115 battiti al minuto, troppo per un malato di coronarie”.

Il suo stupore è però dettato soprattutto dalle condizioni del Pibe de Oro dopo la caduta in casa, sbattendo la testa sul lato destro: “Non un colpo forte ma per tre giorni è stato rintanato in casa, senza neanche guardare la tv. Lui non era in grado di decidere, ma sarebbe potuto andare nell’ospedale più lussuoso del mondo e se non fosse rimasto in quel luogo inadatto probabilmente non sarebbe morto”.