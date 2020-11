“Sfidare Diego è stato un onore”. “Diego si faceva voler bene da tutti, anche dagli avversari”. Bastano queste farsi, dette negli scorsi giorni da molti protagonisti del calcio, per capire l’impatto di Diego Armando Maradona sul calcio.

Anche Giancarlo Marocchi, un ex difensore che ebbe l’onore di marcare Maradona e che ora fa l’opinionista per Sky, ha detto queste parole su Diego:

“Diego ha giocato in un calcio dove passava tanto tempo prima di ammonire un giocatore, dove i difensori ti prendevano a calci e lui aveva la capacità di non mollare mai. A quell’epoca, noi difensori potevamo fare di tutto e non venivamo espulsi. Se Diego avesse giocato nel calcio di oggi, probabilmente avrebbe fatto espellere tutti i calciatori avversari”.