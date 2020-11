Zielinski: “Ora sento meglio, sono uscito al 45′ per precauzione”

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di un’emittente polacca dopo la partita di ieri, contro l’Ucraina. Queste le parole del centrocampista azzurro:

“Non è stato sicuramente facile per me oggi, ma mi sento sempre meglio. Ho giocato nella formazione titolare e sono uscito al 45′, non volevamo rischiare anche se ero pronto per altri dieci o quindici minuti. Rispetto la decisione dell’allenatore, sono contento di quello che ho ottenuto e del mio ritorno in nazionale. Per quanto riguarda la mia posizione, c’è un Ct per decidere dove e se devo giocare. Tutti vogliono giocare dal primo minuto, devo dimostrare il mio valore. Mi sento più a mio agio come centrocampista centrale, mezzo sinistro, ma posso anche agire di lato quando serve”.