Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non lo diciamo a Gattuso sennò si arrabbia, ma il Napoli è in lotta. Quando giochi male come avvenuto col Rijeka, una squadra forte vince e gli azzurri l’hanno fatto. La squadra di Gattuso non deve competere, ma lo può fare per l’organico che ha”.