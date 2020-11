Pistocchi: “Europa League? Coppa di consolazione, vi svelo il vero obiettivo del Napoli”

Il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare delle ambizioni del Napoli in campionato e della Europa League. Queste le sue parole: “Gattuso ha una sola priorità: riportare il Napoli in Champions League! E’ una competizione che rispetto all’Europa League, conferisce grande lustro e premi in denaro molto cospicui. La partita che giocherà il Napoli stasera, è valida per una coppa di consolazione. E’ già da molto tempo che si cerca di cambiare le regole della seconda competizione della Uefa ma purtroppo, soprattutto per la maggior parte della squadre che ne fanno parte, ciò non è ancora successo“.