Sportitalia – Napoli-Rijeka, buone notizie sul rientro di Insigne: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, procede spedito il recupero a pieno ritmo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Lorenzo si è allenato sia ieri che oggi e, a mio avviso, non dovremmo sorprenderci se verrà convocato per la trasferta in Croazia per il match col Rijeka. Il capitano azzurro, come sottolineato dallo stesso Gattuso, si è fermato in tempo nel match di giovedì scorso. Per questo motivo, se dovesse essere convocato e se le cose si mettessero male, potrebbe anche giocare“.