Nuovo DPCM – Arriva la bozza che sarà varata dal Governo nelle prossime ore, continua il coprifuoco: i dettagli

La situazione legata alla pandemia da Coronavirus continua a spaventare tutta la nazione. I numeri si aggravano giorno dopo giorno e la paura di rivedere le immagini agghiaccianti dello scorso mese di marzo è tanta. Per questo motivo, il Governo si appresta a varare un nuovo DPCM per contenere, per quanto possibile i contagi, senza ricorrere ad una chiusura totale così come successo la prima volta. Nelle ultime ore è stata resa nota una nuova bozza con le nuove misure che dovranno essere approvate in maniera definitiva dal Governo dopo il confronto con le Regioni. Questi i punti salienti:

Didattica a distanza al 100% per gli istituti superiori.

Capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50%.

. Per i comuni più a rischio (zona rossa ed arancione) è vietato ogni tipo di spostamento in un comune diverso da quello di residenza (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute).