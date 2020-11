Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21, soffermandosi sulla partita persa dal Napoli contro il Sassuolo: “Non mi preoccupa la sconfitta di ieri contro il Sassuolo, bensì il trend della squadra in queste ultime gare. Il Napoli si è fermato alla vittoria con l’Atalanta, ancora non ha trovato una sua identità di gioco. Mertens non è adatto per giocare in questo modulo”.