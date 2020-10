Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di oggi di Radio Goal soffermandosi su alcuni giocatori azzurri: “Mi è piaciuto tantissimo Politano contro l’Atalanta ed è entrato in modo spaziale a Benevento. Lui e Petagna hanno cambiato la partita, bravo Gattuso. Osimhen? E’ vero che sta segnando poco, ma crea spazi per gli altri e poi secondo me ne farà tanti di goal”.