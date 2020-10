Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista azzurro Michele Pazienza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Su Bakayoko “Con il nuovo modulo era necessario l’acquisto di un giocatore come lui, che avesse forza fisica da vendere. Adesso ci sarà più libertà di movimento e una maggiore sicurezza per Fabian, il quale avrà meno compiti difensivi”.

Sulla Real Sociedad “A Benevento Gattuso ha saputo cambiare sistema di gioco a gara in corso. Osimhen-Petagna? Ottima coppia offensiva, ma non quando viene schierata dall’inizio, bensì nei momenti in cui si vuole aggiungere fisicità in avanti. Contro la Real Sociedad schiererei uno come Politano, bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica”.