Enrico Fedele, opinionista ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dei movimenti di mercato in casa Napoli: in particolare, grande evidenza è stata data alle cessioni, in particolari quelle di Koulibaly e di Allan. Queste le sue parole:

“Il Napoli fa benissimo a vendere sia Koulibaly sia Allan; per la cessione di KK prenderebbe 65-70 milioni, ed è una grande operazione, mentre per Allan prende 30-35 milioni. sarebbe un bel gruzzoletto per la società per poi investire negli acquisti. A centrocampo bisognerà fare qualcosa, anche per dare più equilibrio alla squadra: io, più che Veretout, prenderei Bakayoko che dovrebbe andare al Milan. Sarebbe un colpo di prospettiva Szobozlai”.

Infine, sull’esterno destro, ha detto:

“Boga è caro, mentre per Under ci sono degli ostacoli: Milik vuole la Juve e non la Roma, Dzeko vuole l’Inter e non la Juve. Conosco Boga ed è forte, però il suo ruolo naturale è sulla sinistra: non so quanto convenga prenderlo. Inoltre con Boga De Laurentiis farebbe una squadra di 0 fisicità e tutti nani”.