Il giornalista ed espero di mercato Alfredo Pedullà, ha analizzato le varie mosse di mercato in casa Napoli, proprio in onda su Sportitalia: “Nei piani del Napoli c’è acquistare due difensori centrali e due esterni offensivi. Però bisogna prima cedere velocemente Koulibaly. Dopo Gabriel, 25 milioni di euro, più avanti si potrebbe chiudere per Sokratis Papastathopoulos, che è stato proposto dall’Arsenal. Se saranno ceduti anche Ounas, Younes e Lozano, quest’ultimo in prestito, arriveranno due esterni“.