Chiariello: “Atalanta-Napoli non conta nulla! Vi spiego perchè”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla partita di stasera, Atalanta-Napoli. Queste le sue parole: “Stasera c’è grandissima attesa per questa partita, non solo a Napoli ma in tutta Italia. Le due squadre vengono da 5 e 6 vittorie consecutive e probabilmente sono le squadre più in forma del campionato. Non metto in dubbio che sarà una partita fantastica ma ai fini della classifica sarà del tutto inutile!

Il Napoli pur vincendo andrebbe a 9 punti dai bergamaschi. Tanti, troppi a questo punto della stagione e ci vorrebbe un vero e proprio miracolo per andare ad impensierire proprio i bergamaschi nella corsa alla Champions League“.