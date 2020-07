Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.it l’Everton pare abbia fatto la prima offerta per Allan. Carlo Ancelotti già da qualche tempo punta il centrale brasiliano del Napoli. Stando al portale l’offerta del club di Liverpool si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il brasiliano però non è pienamente felice della destinazione e preferirebbe una fra Atletico Madrid e Juventus, che nelle scorse settimane lo hanno sondato. Il Napoli però non lascerà partire Allan per una cifra tale, gli azzurri infatti chiedono almeno 40 milioni per iniziare a parlarne, e non faranno sconti.