Felice Scolari, ex allenatore della Nazionale brasiliana, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Everton, affaccante del Gremio nel mirino del Napoli. Queste le sue parole:

“Calciatore molto interessante, ha dribbling e il gol nella testa. È la prima cosa che ha in mente, ancora prima di ricevere il pallone, è uba dote non comune che in pochi hanno. Se il Napoli lo prenderà, farà un gran colpo e otterrà la profondità che, forse, gli manca”.