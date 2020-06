Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Spal:

“Gattuso non dá mai tregua ai suoi calciatori. Resta addirittura dopo la partita a dirigere l’allenamento di coloro i quali non sono scesi in campo, allenatore da ammirare. Altra nota positiva è che il Napoli sta dimostrando grande continuità, nonostante il gran numero di cambi negli 11 titolari. La qualità del gioco ormai è consolidata“.