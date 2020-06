Il centrocampista del Real Madrid, e della nazionale croata, Luka Modric ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di vari argomenti, tra cui la Serie A. Queste le sue principali dichiarazioni:

Sui calciatori preferiti: “Mi piacciono e mi sono sempre piaciuti i giocatori di stile come Totti, Del Piero o Pirlo. Ora ci sono alcuni giovani che promettono bene come Zaniolo, un talento purissimo. In Serie A mi piacciono molto anche Sensi e Insigne”.

Sulla Serie A: “La guardo molto, sono molto dispiaciuto per il Milan attuale. I rossoneri mancano al calcio italiano e a quello internazionale. Ho un gruppo Whatsapp con i croati: Badelj, Brozovic, Pasalic. Li sento spesso”.

Sulla Champions: “Vedo molto bene il PSG, anche se fino ad agosto non giocherà visto che in Francia il campionato è sospeso. Occhio all’Atletico Madrid. Poi, ovviamente, è facile dire Barça e Bayern Monaco”.