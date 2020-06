Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla ripresa della stagione calcistica in Italia. Queste le sue parole:

“È stato difficile ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Siamo all’inizio ma l’importante è che ieri si è ripartiti con la Coppa Italia e che gli allenamenti stanno proseguendo nel migliore dei modi. Adesso andranno definite le normative per gli sport amatoriali e di contatto. Penso che, fin quando saremo costretti a portare le mascherine e a mantenere il distanziamento sociale, queste attività non ripartiranno. Inoltre nei prossimi giorni le società dilettantistiche avranno accesso a fondo perduto e per chi è stato fermo a giugno ci sarà un risarcimento di 600 euro”.