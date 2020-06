Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto, alle ore 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 13 giugno:

Nuovi contagi: +346 (+0,1%)

+346 (+0,1%) Decessi : +76 (+0,2%)

: +76 (+0,2%) Guariti : +1.789 (+1%)

: +1.789 (+1%) Soggetti attualmente positivi : 27.485

: 27.485 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -1.519

: -1.519 Tamponi : 4.564.191 (+49.750)

: 4.564.191 (+49.750) Rapporto nuovi contagi/tamponi: 0,69%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati per regione:

Lombardia 91.414 (+210, +0,2%; ieri +272)

Emilia-Romagna 28.056 (+28, +0,1%; ieri +33)

Veneto 19.212 (+13, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Piemonte 31.029 (+40, +0,1%; ieri +31)

Marche 6.754 (+2; ieri +1)

Liguria 9.875 (+4; ieri +7)

Campania 4.608 (nessun nuovo caso; ieri +1 con un ricalcolo della Regione che ha sottratto 230 unità)

Toscana 10.172 (+7, +0,1%; ieri +7)

Sicilia 3.456 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.941 (+25, +0,3%; ieri +27)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (+6, +0,2%; ieri +3)

Abruzzo 3.275 (+4, +0,1%; ieri +4)

Puglia 4.515 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Bolzano 2.610 (+2, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.162 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.363 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il sesto giorno consecutivo)

Trento 4.446 (+3, +0,1%; ieri +2)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)