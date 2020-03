Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Ciccio Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter ha espresso la sua opinione sul probabile andamento della partita di ritorno della semifinale di coppa Italia che si disputerà giovedì 5 Marzo fra Napoli e Inter: “Giovedì sarà una partita difficilissima per il Napoli, l’Inter vorrà a tutti costa trovare la vittoria e non sarà facile contenere gli attaccanti di Conte, nonostante il fatto che sia Maksimovic che Di Lorenzo giocheranno ruoli in cui rendono molto meglio per le loro caratteristiche.