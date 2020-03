“Sono certo che il Napoli sia uscito definitivamente dal suo periodo di crisi, e deve molto a Gattuso. Su Milik penso che non sia una priorità per Adl tenerlo, i primi contatti tra i due per il rinnovo del contratto non sono stati positivi. È probabile che finisca sul mercato”. Queste le parole di Stefano Agresti, giornalista sportivo, che ha analizzato a Radio Sportiva la situazione del Napoli. Con il rinnovo di Mertens, l’arrivo di Petagna e la probabile, ma per nulla certa, permanenza di Callejon, Adl sembra non avere interesse a far restare il polacco.