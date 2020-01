Gasperini sulla corsa Champions: “Il Napoli può fare un filotto di risultati. Attenzione a noi e alla Roma”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Atalanta-Parma, terminata 5-0 in favore dei bergamaschi:

“Juve e Inter sono di un altro livello, poi c’è la Lazio ha fatto 9 vittorie di fila. Io credo che il Napoli possa fare un filotto di risultati, poi ci sono anche altre squadre blasonate come la Roma. Se riusciamo a ripeterci come l’anno scorso non sarà facile rimontarci. Dobbiamo mantenere il livello e arrivare in Europa, questo è quello che mi interessa di più”.