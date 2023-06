Queste sono le parole di Francesco Modugno, giornalista di Sky, su Orsolini e il Napoli. “La situazione di Lozano è ancora in stallo sia dalla parte del giocatore che del club. Infatti, se dovessero esserci passi in avanti per il possibile trasferimento del Chucky in Arabia ad esempio, il Napoli avrebbe già il nome adatto per sostituirlo e sarebbe quello di Riccardo Orsolini del Bologna”.