MN AWARDS – IL GOAL PIU’ BELLO DELL’ANNO

La redazione di MondoNapoli è lieta di annunciare gli “MN AWARDS”: premi che verranno simbolicamente assegnati ai giocatori che maggiormente si sono distinti, nelle loro rispettive categorie, della passata stagione.

Il settimo e ultimo “MN AWARDS” sarà: IL GOAL PIU’ BELLO DELL’ANNO

Decretare il goal più bello del 2023, non è affatto semplice, in tutti i campionati del mondo ne vengono siglati di incredibili ogni giornata. Si passa da tiri da 50 metri, a rovesciate e sforbiciate, fino ad azioni corali che terminano con tiro sotto all’incrocio dei pali. Quindi per dare spazio a diversi goal, ne scegliamo tre di diversa fattura.

Khvicha Kvaratskhelia, Napoli-Atalanta nel 11 marzo 2023. L’attaccante georgiano con una serpentina straordinaria su un contropiede azzurro riesce a far secco ben 7 difensori compreso il portiere bergamasco per poi insaccare in rete sotto al sette il goal vittoria. Non a caso è stato eletto come miglior goal della Serie A 2022-2023.

Julio Enciso, Brighton-Manchester City nel 24 maggio 2023. L’esterno paraguaiano di mister De Zerbi pareggia il match con un tiro sensazionale dai 28 metri, un missile che non ha lasciato scampo al portiere del City. Il goal è stato inserito nella lista dei Puskas Awards 2023, cioè è in lizza per vincere il premio di goal dell’anno. A impressionare non è tanto il tiro del calciatore, ma tutta l’azione che ha portato al fantastico goal: tutti i giocatori del Brighton toccano la palla almeno una volta ciascuno. Un goal veramente corale, che esprime tutta la bellezza del calcio espresso dagli uomini di De Zerbi.

Federico Dimarco, Inter-Frosinone nel 12 novembre 2023. Il terzino sinistro italiano fa un goal clamoroso, da metà campo fa un tiro-cross, da lui stesso dichiarato, che si insacca dietro al portiere. Il pallone prende un effetto stranissimo, che sfiora anche il palo. Nonostante fosse un cross destinato al compagno di squadra, l’esterno con un pizzico di fortuna ha siglato il goal più bello dell’anno.

Siamo giunti al termine di questi awards, dove tra i tanti e bellissimi goal siglati, il più bello riteniamo sia stato quello di Dimarco. In quanto con un po’ di fortuna e anche tanta visione di gioco, è riuscito da oltre 50 metri a buttare il pallone in rete.

FEDERICO DIMARCO, INTER-FROSINONE, è dunque il goal più bello dell’anno per la redazione di MondoNapoli.