IL VECCHIO O IL NUOVO – IL CONFRONTO Kim Min Jae vs Natan

Dopo una grandissima stagione, Kim Min Jae è stato uno degli assi fondamentali per la vittoria dello scudetto della scorsa stagione, grazie al suo dinamismo e completezza in difesa, Kim è stato un difensore che valeva il doppio, dava molta sicurezza al reparto difensivo, con gli azzurri che lo scorso anno è stata la miglior difesa del campionato con 21 gol subiti. ma dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio, viene ceduto al Bayern Monaco grazie alla sua clausola per 60 milioni di euro. cosi il Napoli prova ad inventare uno dei suoi colpi, il difensore Brasiliano Natan è stato acquistato dal Bragantino per 12 milioni di euro per sostituire il partente Kim. ma ad oggi nonostante il giovane Natan può crescere ma è ancora acerbo in alcune circostanze, al Napoli serviva un nome ai livelli di Kim. Dopo il suo addio il Napoli in questa stagione è peggiorato al livello difensivo, con 21 gol subiti in 17 giornate di campionato,inoltre il Napoli subisce troppi tiri dalla distanza 9,7 a partita. al Napoli manca troppo uno come il coreano.