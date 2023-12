Salvione: “La gestione Garcia ha lasciato scorie. Mazzarri? Lavoro complicato”

Il giornalista Pasquale Salvione è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul periodo negativo della squadra partenopea.

Queste le sue parole: “La gestione Garcia ha lasciato scorie, il Napoli ha difficoltà fisiche, tattiche e di personalità: credo che il lavoro di Mazzarri non sarà semplice, anzi sarà complicato e avrà bisogno di tempo per ritrovare smalto e armonia, nonché un pizzico di fortuna che aiuta a recuperare dai momenti difficili. Tutti gli episodi sono andati contro, è un fatto che bisogna tenere in conto e su cui bisogna riflettere. De Laurentiis sia spronato a trovare sul mercato i correttivi annunciati. Ci sono difficoltà a livello di squadra, si rende sotto le proprie possibilità: Rrahmani superato da Belotti è una scena mai vista lo scorso anno. Meret ha fatto almeno quattro miracoli“.