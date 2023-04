Milan-Napoli, chi è la favorita?

Sarebbe impossibile fare pronostici sull’esito delle due attesissime sfide dei quarti di Champions all’italiana. Il Napoli non è mai arrivato in finale, il Milan non gioca una finale dal 2007, e soprattutto, si è qualificato ai quarti dopo 11 anni. Prima della sfida in campionato, il Napoli era favorito, ma la vittoria dei rossoneri ha cambiato le carte in tavola. Vi sono pareri discordanti su chi possa essere la favorita. C’è chi sostiene, che nonostante la disfatta del Napoli in campionato, coincisa con una delle loro peggiori prestazioni della stagione, non inciderà negativamente sul risultato degli azzurri in Champions. Chi invece, sostiene che il Napoli possa trovarsi in una impasse e che il Milan possa essere da intralcio nell’avanzata azzurra in semifinale, in quanto vanta una solida esperienza in Europa. Il palmares rossonero conta 7 coppe vinte, con 11 finali disputate; è la seconda nella classifica dei club più vincenti in Champions. Stando alle quote dei bookie, la vittoria rossonera è quotata 2,70, quella del Napoli 2,65, mentre il pareggio in media 3,40. Una partita, quella di mercoledì sera , che si preannuncia al cardiopalmo. Le due squadre potrebbero giocarsi il tutto per tutto nella partita di ritorno al Maradona, il 18 aprile.