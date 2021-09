FOCUS – Leicester City-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Al King Power Stadium andrà in scena alle 21:00 Leicester City-Napoli. Gli azzurri dopo l’incoraggiante inizio di campionato ora devono incominciare bene anche in Europa League, competizione che di certo è fra gli obiettivi degli azzurri. Sarà quindi determinante partire con il piede giusto ma all’esordio c’è il Leicester. Gli uomini di Rodgers hanno qualità e tecnica e nonostante il loro esordio non sia stato dei migliori, a dire la verità piuttosto discreto – considerando l’elevata difficoltà del campionato brittannico – non dovranno sciupare subito l’occasione di portare a casa 3 punti.

Momento di forma

Dopo 4 giornate per le ‘Foxes’ il bilancio è di due vittorie e due sconfitte, con 6 punti in saccoccia e una posizione da noni in classifica. Gli azzurri dal canto loro hanno riportato 3 vittorie in 3 partite e capeggiano a punteggio pieno la classifica con Roma e Milan.

Focus Leicester

La prima ad essere estratta nel girone C, dopo il Napoli, è stato il Leicester. La ‘Cenerentola’ della Premier dopo la vittoria nel 2015-16 del titolo sotto la guida di Ranieri si è guadagnato il rispetto e il timore anche dei migliori club europei. Costretti a dover subito far bene, per riscattare le prestazioni in campionato, sono loro la vera insidia del Napoli del Girone C, non ce en vogliano Spartak e Legia.

Dove vederla

La partita sarà disponibile su DAZN Channel sul canale 409 del DTT, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 29,99 euro.

Probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Soumarè; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Lozano; Osimhen. All. Spalletti