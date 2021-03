L’incredibile sfortuna di Ghoulam: da essere uno dei migliori terzini d’Europa al calvario senza fine!”

Minuto 22 di Napoli-Bologna: Ghoulam, nel tentativo di rincorrere un avversario, si ferma e chiede subito il cambio. Questa mattina è arrivata l’ennesima brutta notizia: “Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale dl ginocchio sinistro. Ghoulam, assistito dal responsabile dello staff medico Dott .Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart”.

Faouzi Ghoulam, nato il 1° febbraio 1991 a Saint-Priest-en-Jarez, cresce nelle giovanili del Saint-Etienne ed esordisce con la prima squadra il 1° dicembre 2010 nella gara contro il Valenciennes. Nelle successive due stagioni diventa titolare inamovibile del club francese e colleziona ben 58 presenze in Ligue 1. Le sue ottime prestazioni attirano le attenzioni del Napoli di Benitez che, il 31 gennaio 2014, lo acquista a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro. Due giorni dopo fa il suo debutto in maglia azzurra sostituendo Reveillere contro l’Atalanta. A fine anno vincerà anche il primo trofeo con gli azzurri, la Coppa Italia, battendo la Fiorentina per 3-1. Il 22 dicembre dello stesso anno vince anche la Supercoppa ai rigori a Doha contro la Juventus, siglando anche il secondo tiro dal dischetto della serie.

Nel 2015, con l’arrivo di Sarri come nuovo allenatore, diventa uno dei pilastri principali della squadra. Dalla catena mancina, formata con Hamsik e Insigne, partivano la maggior parte delle azioni offensive del “Sarrismo”. La prima rete con la casacca partenopea la mette a segno nel giorno della sua 100esima presenza in azzurro, la prima giornata del campionato 17/18 contro il Verona. In quel momento l’algerino tocca l’apice della sua carriera, dimostrando di essere per distacco il miglior terzino in Serie A ed uno dei migliori in Europa, capace di abbinare qualità e quantità, tecnica e fisicità sia in fase difensiva che difensiva. Due mesi dopo, però, l’inizio del calvario, precisamente il 1 novembre 2017. E’ il giorno della sfida al Manchester City di Guardiola in Champions League quando, all’improvviso, un dolore forte al ginocchio destro lo costringe a terminare il match in anticipo. La diagnosi evidenzia la rottura del legamento crociato. Le parole di Sarri subito dopo la sconfitta con la squadra inglese erano l’emblema del valore del calciatore in quel periodo: “L’infortunio di Ghoulam ha fatto la differenza per noi”.

Dopo aver lavorato duramente per forzare il rientro anticipato dopo appena 98 giorni, l’8 febbraio arriva un’altra brutta notizia: in allenamento si frattura la rotula dello stesso ginocchio destro che lo terrà fuori per altri 92 giorni. Da quell’istante in poi Ghoulam non è più riuscito a tornare ai suoi livelli. E proprio quando cerchi di mettercela tutta e lavorare duramente per ritornare a fare quello che ami, cioè giocare a calcio, nel luglio dello stesso anno un’altra operazione al ginocchio lo costringe a star fuori altri 113 giorni. L’8 dicembre 2018 torna in campo nel 4-0 contro il Frosinone dopo ben 400 giorni dall’ultima presenza, fornendo anche due assist e indossando per la prima volta la fascia di capitano dopo l’uscita dal campo di Hamsik.

Il 29 ottobre 2019 un altro infortunio, questa volta di natura muscolare, ed altri 107 giorni lontano dai campi da gioco. Ma tu sei Ghoulam e, dopo tutto quello che hai passato, provi ancora una volta a non mollare, a lavorare sodo e metterci tutto te stesso per tornare. In questa stagione ha sconfitto anche contro il Covid-19 e, dopo 3-4 gare giocate alla grande che hanno fatto ben sperare il Napoli, che lo ha atteso a lungo, e tutti i tifosi azzurri, nella giornata di ieri 7 marzo arriva l’ennesima notizia negativa: rottura del crociato del ginocchio sinistro, quello sano. Quarantasei presenze negli ultimi tre anni per il terzino algerino che, arrivato a trent’anni, dovrà di nuovo iniziare la lunga riabilitazione dopo l’operazione che si terrà in giornata a Villa Stuart.

Dalla redazione di MondoNapoli i più affettuosi auguri di pronta guarigione e un grande in bocca al lupo per Faouzi Gholam!