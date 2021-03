Brutte notizie per Stefano Pioli: Zlatan Ibrahimovic dovrà star fermo un altra settimana a causa del problema muscolare e, quindi, salterà anche il match in programma domenica prossima contro il Napoli di Gattuso. L’obiettivo del Milan è quello di recuperarlo per la gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United del 18 marzo. A riportarlo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.