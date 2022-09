Sozza arbitrerà Lazio-Napoli! I suoi precedenti con gli azzurri

Domani sera alle 20:45 si giocherà Lazio-Napoli per la quinta giornata di Serie A. L’arbitro designato per questo match è Simone Sozza, 35enne di Seregno, in Lombardia. Si tratta di un direttore che non ci pensa due volte prima di mostrare un cartellino: in 23 partite di Serie A ha ammonito per 95 volte (di cui un doppio giallo) ed espulso per 4 volte.

I precedenti con il Napoli non fanno sorridere i tifosi azzurri, ma nemmeno disperare. Quella di domani sarà la quarta partita della squadra di Spalletti che Sozza arbitrerà. I trascorsi risalgono tutti alla scorsa stagione:

3/10/2021 – Fiorentina 1-2 Napoli (un rigore assegnato al Napoli, poi sbagliato da Insigne)

6/01/2022 – Juventus 1-1 Napoli

21/02/2022 – Cagliari 1-1 Napoli