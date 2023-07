Coppa Italia 23/24, ecco il tabellone. Tutte le possibili combinazioni per il Napoli

La stagione 2023/24 è ormai alle porte, e insieme alla Serie A è tutto pronto anche per la Coppa Italia. Tramite i propri profili social, questo pomeriggio la Lega Serie A ha reso pubblico il tabellone ufficiale per la prossima edizione della Coppa Italia Frecciarossa. Come da regolamento, il Napoli partirà direttamente dagli ottavi (vincitrice dello scorso campionato), insieme a Inter (vincitrice della scorsa Coppa Italia), Lazio (terza in classifica), Milan (quarta in classifica), Atalanta (quinta in classifica), Roma (sesta in classifica), Juventus (settima in classifica), Fiorentina (ottava in classifica).

Gli azzurri potranno quindi affrontare una tra Torino, Vicenza, Feralpisalò, Frosinone e Pisa. In caso di passaggio del turno, l’avversaria sarà una tra Salernitana, Ternana, Sampdoria, Sud Tirol e Juventus.

Questo il tabellone completo: