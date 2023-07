Krol sicuro: “Garcia è ottimo, c’è tempo per il post Kim”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Sostituto di Kim? E’ molto difficile suggerire un nome, il Napoli ha ancora tempo per trovare un altro centrale. Se però non conosce già adesso il nome, è troppo tardi per farlo. Sicuramente al momento giusto imposteranno la trattativa per il difensore, magari il nuovo ds ha altre preferenze rispetto a Giuntoli. Sorpreso della scelta di ADL di prendere Garcia? No. Mi è dispiaciuto tanto l’addio di Spalletti, ma Garcia è stata una buona scelta. Bisogna dargli tempo. Con la Roma ha fatto un buon lavoro, bisogna vedere anche che centrale avrà a disposizione. Non sarà facile per l’allenatore, perché il Napoli ha già iniziato la preparazione e il difensore non è ancora arrivato”.