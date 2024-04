CdS – Mercato Napoli: interesse per un giocatore del Genoa. Le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il Napoli sia sulle tracce di un giocatore del Genoa in vista della prossima stagione.

Si tratta di Mateo Retegui. L’argentino (classe 1999) ha collezionato finora 8 reti in 27 partite. Attaccante anche della Nazionale, ha segnato il suo primo gol con l’Italia e in assoluto lo scorzo 23 marzo 2023, in occasione della partita contro l’Inghilterra disputata allo stadio Maradona.

La sua tecnica e la sua personalità potrebbero migliorare la qualità dell’attacco partenopeo. Si attendono aggiornamenti.