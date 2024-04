Pedullà: “Conte? Dialoghi fitti con il Napoli. Ecco chi vuole la Juve.”

Il giornalista Alfredo Pedullà conferma e ribadisce i fitti dialoghi che sarebbero in atto tra l’allenatore Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Continuano le speranze dei tifosi partenopei. Nelle ultime ore erano trapelati possibili contatti tra la Juventus e Conte, contatti smentiti dal giornalista che svela:

“Antonio Conte non è un’opzione per la Juve che ha un solo nome in testa per preparare la rifondazione tecnica, quello di Thiago Motta“.

Non rappresenta una conclusione effettiva ma le speranze aumentano e, rispetto a gennaio, sembrano crescere ogni giorno. Ricordiamo che De Laurentiis aveva già incontrato Conte durante la sessione invernale di mercato con scarsi risultati.

Resta Italiano nella lista della futura panchina del Napoli.