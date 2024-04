Jonathan David piace al Napoli e non poco.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Lille avrebbe già diverse richieste per il suo futuro. Il valore della punta si aggirava intorno ai 50 milioni in estate, quota che potrebbe decisamente calare dato che il suo contratto scadrà nel 2025. Gli azzurri sono chiamati ad affrettarsi per battere la concorrezza e trovare l’erede di Osimhen.