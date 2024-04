Sky – Il Napoli è pronto alla rivoluzione in estate: ADL fissa 3 capisaldi

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a fare la rivoluzione in vista della prossima stagione, partendo dal mercato estivo. Dopo aver bloccato il ds Manna, adesso si pensa a chi sarà il nuovo allenatore e chi tra i calciatori dovrà fare le valigie. Ecco cosa scrive:

“Dovrà essere un Napoli da Champions. Sostenibile, ma di livello. Con tre priorità: il nuovo allenatore, l’erede forte di Osimhen e un grande difensore. Più altro, ovviamente. Sia dietro sia a centrocampo. Un paio per reparto. Più la necessità di rigenerare gli umori e gli stimoli di chi avrà mercato. Da Di Lorenzo a Lobotka e altri. Kvaratskhelia invece no: per De Laurentiis è intoccabile. L’allenatore è la prima scelta significativa. Il segnale. Italiano è un profilo individuato. La soluzione che darebbe quella continuità di un calcio che il Napoli sente suo. Ma Conte resta ancora un tentativo da fare. Come pure per qualcun altro. Sarà un altro Napoli”.