Del Genio: “Italiano ieri ha concesso mezzo tiro all’Atalanta! A me piace molto”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Vincenzo Italiano. Ecco cosa ne pensa:

“Italiano? Sembra che io ora lo sponsorizzi, ma al di là di quello che potrebbe fare a Napoli a me l’idea di calcio di Italiano mi piace. Ieri non ha fatto tirare l’Atalanta che ha avuto solo mezza occasione e la Fiorentina aveva in campo 4 attaccanti. Beltran oltre Belotti, Nico Gonzalez e Kouamé oltre a Bonaventura a centrocampo che è un altro trequartista e giocatore offensivo. Con due terzini di spinta. Ha fatto una gara coraggiosa, aggressiva, pressando alto. Così si trasmette fiducia alla squadra al di là delle sue qualità tecniche. Dicono che rischia, ma questo è dare fiducia alla squadra”.