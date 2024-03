L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sembra essere in procinto di rivedere la spina dorsale della squadra. Valutando nomi e caratteristiche, emerge la necessità di rinforzare l’asse centrale della squadra. Si cerca un difensore che possa richiamare il peso specifico di un giocatore come Kim mai completamente sostituito dopo la sua partenza. Si cerca un centrocampista versatile, capace di agire sia come fioretto che come sciabola e spada, quindi che abbia le caratteristiche di Piotr Zielinski. E poi nel caso in cui Victor Osimhen dovesse lasciare il Napoli, si sta cercando un centravanti pronto per l’uso, in quanto la clausola rescissoria di 130 milioni di euro si applica solo per l’estero.