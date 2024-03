Lobotka, l’agente: “Per De Laurentiis il Napoli avrebbe vinto lo scudetto con qualsiasi allenatore. Futuro? Stanislav appetibile a tanti club”

Branislav Jasurek, agente di Stanislav Lobotka, ha parlato ai media slovacchi a proposito del suo assistito. “Secondo De Laurentiis il Napoli avrebbe potuto vincere nuovamente lo scudetto con qualsiasi allenatore. Calzona meritava la panchina del Napoli ancora prima di finire sulla panchina della Slovacchia, ma il presidente ha preferito un nome più conosciuto come Rudi Garcia. Cosa non ha funzionato con lui? È una brava persona, con lui si giocava anche bene. Tuttavia, penso che ogni esercito sia come il suo generale e ogni squadra di calcio sia come il suo allenatore, si adotta sempre la mentalità del tecnico. Futuro? Io penso che sarà un profilo appetibile per tanti club, non solo per gli azzurri”.