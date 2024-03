L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il Napoli dato che Victor Osimhen partirà il presidente De Laurentiis avrà a disposizione più di 100 milioni di euro. Tra i nomi che circolano, Santiago Gimenez del Feyenoord è uno dei candidati. Questo giovane attaccante messicano, nato a Buenos Aires, Argentina, ha 22 anni ed è autore di una stagione superlativa in Olanda. Ha segnato 21 reti in 25 presenze in campionato, due gol in quattro gare di Champions League e un altro gol in Europa League. Giovane e con enormi margini di miglioramento, Gimenez ha dimostrato un feeling speciale con il gol. Il suo valore di mercato è già di 50 milioni di euro, ma il prezzo non spaventa il Napoli. Esalta l’idea di poter dare un nuovo palcoscenico di lusso a un giocatore che ha segnato 47 reti in 80 presenze in meno di due stagioni con il Feyenoord. Dunque conosce già il calcio europeo, e potrebbe essere un giocatore chiave per il nuovo progetto del Napoli