Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Inter-Napoli ai microfoni di Dazn.

“Stasera sarà un’occasione per rifarci dalla delusione dell’eliminazione dalla Champions League e avvicinarsi così al nostro obiettivo che è quello di qualificarci per la Champions. Abbiamo 10 finali e siamo consapevoli che per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo tornare a vincere, già da oggi”.