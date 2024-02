CdS – Osimhen è in splendida forma, come lui solo Lautaro e Vlahovic

“Victor Osimhen è una silente furia da quando è rientrato dalla Coppa d’Africa” così scrive Il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Il quotidiano ha elogiato il nigeriano per la sua strepitosa prestazione di ieri contro il Sassuolo, analizzando anche qualche statistica. Questo quanto evidenziato:

“Cinque gol in tre partite, tripletta al Mapei, undici centri in campionato, quarta doppia cifra di fila in Serie A come era riuscito, nella storia del Napoli, solo a Sallustro e ovviamente a Maradona. Quando vede neroverde si scatena: due triplette e già nove i gol al Sassuolo in sei presenze. Il nigeriano è l’arma in più di Calzona, al Mapei ha trascinato pubblico e compagni rivelandosi sensibile mattatore per il settore ospiti che ha coinvolto in una danza di gioia e cori in occasione della doppietta nel primo tempo. Già dopo 45 minuti aveva raggiunto la doppia cifra per il quarto campionato di fila. Come lui in Serie A solo Lautaro e Vlahovic, colleghi del gol”.