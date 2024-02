Sky – ADL: “Diamo il benvenuto a Calzona, ai tifosi dobbiamo di più”

ADL ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’arrivo ormai immimente di Calzona.

Ecco quanto dichiarato dal patron azzurro sull’arrivo di Calzona e su Hamsik: “Ora diamo il benvenuto a Calzona, ho esonerato un amico in questo caso, Mazzarri, ma dobbiamo di più ai tifosi. Domani Calzona sarà qui con i suoi collaboratori dalle 8:30 e parleremo a lungo con lui e tutto il suo staff e poi lo presenterò a Castel Voltuno, nel pomeriggio poi avremo la conferenza stampa. Non è facile preparare una gara del genere in sole 24 ore. Ora dobbiamo solo cercare di aiutarlo e di metterlo nelle condizioni migliori per lavorare. Il Barcellona è forte ed ha giocatori molto importanti, è pur sempre il Barcellona anche se non sta disputando una grande stagione. Non sono ancora riuscito a sentire Hamsik, è però intrigato dalla voglia di tornare a Napoli, non sono riuscito ancora a parlarci”.